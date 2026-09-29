Un tè filosofico con Laura Campanello: “Ricominciare”

Giovedì 1 ottobre, alle 20.45, arriva il primo appuntamento del ciclo Un tè filosofico con Laura Campanello, dal tema Ricominciare in onore della ripresa delle attività tipica del mese di settembre.

Ogni primo giovedì del mese l’appuntamento si terrà in via Roma 6 a Spazio Aperto a Osnago per dialogare intorno a temi che riguardano da vicino la nostra esistenza con il metodo socratico. Sarà un modo per concedersi il lusso di darsi del tempo da dedicare a discussioni in cui esplorare il proprio mondo delle idee e di come si traducono in scelte di vita.

Laura Campanello è laureata in filosofia e specializzata in pratiche filosofiche e consulenza pedagogica, è scrittrice, blogger e life coach, oltre a occuparsi di formazione e supervisione.