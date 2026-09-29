Un tè filosofico con Laura Campanello: “Ricominciare”
Giovedì 1 ottobre, alle 20.45, arriva il primo appuntamento del ciclo Un tè filosofico con Laura Campanello, dal tema Ricominciare in onore della ripresa delle attività tipica del mese di settembre.
Ogni primo giovedì del mese l’appuntamento si terrà in via Roma 6 a Spazio Aperto a Osnago per dialogare intorno a temi che riguardano da vicino la nostra esistenza con il metodo socratico. Sarà un modo per concedersi il lusso di darsi del tempo da dedicare a discussioni in cui esplorare il proprio mondo delle idee e di come si traducono in scelte di vita.
Laura Campanello è laureata in filosofia e specializzata in pratiche filosofiche e consulenza pedagogica, è scrittrice, blogger e life coach, oltre a occuparsi di formazione e supervisione.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
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Lecco
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30 Settembre 2026
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nubi sparse
Previsioni orarie
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