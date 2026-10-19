Un uomo chiamato Francesco: incontro con Francesco Ielpo, Davide Rondoni e Carlo Conti

Ottocento anni fa moriva San Francesco d’Assisi. Il valore della sua opera, che abbraccia temi come la povertà, l’amore per la natura e la fratellanza universale, ha attraversato i secoli e ancora oggi contribuisce in modo straordinario a formare l’identità spirituale di milioni di persone in tutto il mondo.

In occasione di una ricorrenza tanto significativa, la Fondazione Costruiamo il Futuro, nell’ambito degli incontri previsti per il ciclo Brianza Incontra, ha organizzato una serata speciale a Missaglia, presso il Salone Polivalente dell’Oratorio – dal titolo Un uomo chiamato Francesco – dedicata proprio a celebrare la vita e le opere del Patrono d’Italia.

Venerdì 23 ottobre alle 21.15, a condividere esperienze, storie e riflessioni saranno tre persone con profili umani diversi, ma accomunati dal legame con la figura di San Francesco: a questa serata nel cuore della Brianza parteciperanno Francesco Ielpo, Davide Rondoni e Carlo Conti.

Francesco Ielpo è custode di Terra Santa. Ricopre dunque uno dei ruoli più antichi all’interno della Chiesa Cattolica. Rappresenta il ministro provinciale dei Frati Minori che operano in tutto il Medio Oriente. L’Ordine dei Frati Minori è il nome ufficiale dell’ordine religioso cattolico fondato proprio da San Francesco nel 1209, i cui membri sono comunemente chiamati “francescani”.

Davide Rondoni è un poeta, scrittore e drammaturgo. Ha ricoperto ruoli direttivi in musei e istituzioni culturali e, inoltre, è presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco.

Carlo Conti, oltre a essere un popolare conduttore televisivo, è legato alla figura del Santo perché ormai da anni conduce Con il Cuore – Nel nome di Francesco, un evento televisivo benefico di musica e solidarietà trasmesso in diretta su Rai Uno dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

A dare il benvenuto ai tre ospiti e al pubblico presente, oltre che a a introdurre la serata, sarà il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi.