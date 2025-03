“Una biblioteca per Giulia”

Colico aderisce al progetto della rete di librerie indipendenti Cleio, volto a donare alla Fondazione Giulia Cecchettin una biblioteca di libri per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, sui temi della gentilezza, della cura, del rispetto verso l’altro e della violenza di genere. Libri di cui la Fondazione potrà usufruire nell’organizzazione dei propri eventi e attività nelle scuole.

Credendo fortemente nell’importanza della formazione e della sensibilizzazione su temi così importanti fin da piccoli, oltre 60 librerie si uniscono in un progetto per sostenere la diffusione della buona letteratura e dei buoni libri come strumenti base e insostituibili di questa formazione. I temi del corpo, dell’amore, del femminile e dell’io e dell’altro sono da sempre presenti nelle proposte bibliografiche delle librerie del circuito, che costantemente accolgono attività ed eventi che possano trattare questi argomenti e sollecitare i diversi territori ad una riflessione.

Fino al 16 marzo le librerie di tutto il territorio nazionale organizzeranno eventi ed attività intorno ai temi proposti e ai titoli selezionati. Fino al 31 marzo accoglieranno donazioni di libri da parte dei clienti.

A Colico l’iniziativa sarà presentata venerdì 7 marzo, alle ore 15:30, presso la biblioteca comunale. Le volontarie di Nati per Leggere proporranno letture, selezionate dalla rivista Andersen, per bambini e bambine. A seguire, settimane ricche di eventi per tutto il mese di marzo come da locandina, grazie alla collaborazione tra Comune di Colico Città che Legge, biblioteca comunale, Nati per Leggere e Libreria l’Omino d’Inchiostro.