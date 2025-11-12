Una Cena di Raccolta Fondi per l’Antico Percorso di Fede – Arte

La cena di raccolta fondi, organizzata dalla rete di associazioni del progetto, si terrà venerdì 21 novembre presso l’oratorio di Castello Brianza, in via Roma 20.

Il programma della serata prevede un aperitivo di benvenuto alle 19.30 con una presentazione del progetto e a seguire, dalle 20.30, una gustosa cena solidale a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola.

Il menu prevede un antipasto alla brianzola, gnocchetti chiavennaschi, dolci caserecci, caffè, acqua e vino; con un’offerta consigliata a sostegno del progetto a partire da 20 euro. Tutto il ricavato sarà infatti devoluto al sostegno delle nuove iniziative del progetto, in particolare la realizzazione di un Escape Tour multimediale che permetterà di visitare e scoprire i luoghi di fede in maniera più ludica e interattiva; e la promozione di un bando per giovani artisti nell’oggionese, per coinvolgere in maniera sempre più attiva le nuove generazioni.