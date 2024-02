Una città sul palcoscenico- la veglia delle vedove

Sei vedove si trovano a fare la veglia funebre alla loro amica Piera, vedova pure lei, morta. Tra giaculatorie, rosari, litanie, proverbi e modi di dire, per passare il tempo, rievocano alcuni momenti belli trascorsi con la defunta.

Ci saranno tra loro anche delle confidenze che, pur essendo amiche da tanto tempo e pur abitando, da vedove nello stesso condominio, non si erano mai fatte. Queste confidenze porteranno a delle situazioni sorprendenti ed esilaranti.

La trama è tutta qui, ma la commedia, che è stata scritta per la festa delle donne, ha una morale da scoprire e chissà che possa dare anche dei suggerimenti per poter “calmare” i mariti o i compagni troppo “agitati”