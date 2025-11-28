Prosegue il nuovo ciclo del Laboratorio Culturale per adulti e terza età organizzato dal Comune di Vercurago con la Commissione politiche sociali.

Giovedì 4 Dicembre, alle 20.45, si terrà, presso il Salone dell’Oratorio S.G. Bosco di Vercurago, l’incontro Una lady Macbeth del distretto di Mcensk: l’opera che fece infuriare Stalin, a cura del cardiologo e scrittore Alvaro Vaccarella.

Alvaro Vaccarella, medico cardiologo è stato Direttore dell’Uosd di Cardiologia Riabilitativa presso il presidio Incra-Irccs di Casatenovo (Lc). È giornalista per passione, attualmente collabora con il quotidiano La Provincia di Lecco, e scrittore per diletto. I suoi libri: L’ago, la siringa e il fiore del susino (2013), Morti senza cuore (2013), La crociata dei seniores (2019), Il Convivio del benessere. Curiosità scientifiche per un’alimentazione ricca di salute (2021), Il cuore dei morti (2022) e Cuori sepolti altrove (2024).

Durante l’incontro sarà presentata l’opera che aprirà la Stagione 2025-26 del Teatro alla Scala di Milano. Verranno ricordatigli anni in cui l’opera è stata composta e le difficoltà incontrate d un musicista d’avanguardia nell’Unione Sovietica di Stalin. Dopo una breve analisi del romanzo di Nikolaij Leskov dal quale è stato tratto il libretto, verrà illustrata la vicenda che si svolge sulla scena, con l’ascolto di alcuni fra i brani più significativi della composizione