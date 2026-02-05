Prosegue a Vercurago il laboratorio culturale per adulti e terza età con un incontro curato dall’archeologa Alice Sbriglio dal titolo Una storia vecchia di 5000 anni: lo scavo archeologico ai piedi della rocca dell’Innominato. L’appuntamento, gratuito, è per Martedì 10 Febbraio alle 20.45 presso il Salone Oratorio Don Bosco di Vercurago.

Alice Maria Sbriglio è funzionario archeologo presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese. Egittologa di formazione, dal 2019 si occupa della tutela territoriale della provincia di Lecco. Durante l’incontro presenterà i risultati delle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza nel 2024 e 2025 sul pianoro ai piedi della Rocca, dove l’indagine archeologica sta riportando alla luce le tracce di un’occupazione quasi continua dell’area dall’età del Rame al Medioevo. In particolare, il rinvenimento della prima statua-stele nota per la provincia di Lecco, databile a circa 5000 anni fa, fa ipotizzare la presenza di un’area di culto ancora da scoprire: un nuovo e inaspettato pezzo di storia del Lecchese sta per essere scritto.