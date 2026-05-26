Domenica 14 Giugno alle 18.30 a Usmate Velate, in piazza Pertini Bassam Abou Diab, dal Libano, offrirà la performance Under the flash. Coreografia e performance Bassam Abou Diab. Musica e performance Ali Hout. Composizione musicale Ayman Sharaf El Dine, Samah Tarabay.

Dal Libano una performance intensa e fisica, che esplora la reazione del corpo alla guerra, alla paura e alla minaccia costante. In scena danza, musica e parola si fondono in un’esperienza sensoriale straordinaria, con movimenti che evocano caduta, fuga e resistenza. La danza contemporanea si intreccia alla dabkeh, trasformando la tradizione in un linguaggio vivo. Un atto artistico potente, in cui il corpo, attraversando il dolore, riesce a trasformare la scena in uno spazio di libertà e rinascita.