Uno degli elementi più iconici del paesaggio lecchese è il Ponte Visconti, o anche “vecchio”, uno dei pochi luoghi del territorio espressamente citati ne I Promessi Sposi. Una struttura con alle spalle diversi secoli di vita e che, contrariamente alle apparenze, è oggi completamente diverso da come si presentava anche solo fino a cento anni fa.

Negli ultimi anni se ne è parlato generalmente in quanto mero manufatto strategico stradale. Rimane sullo sfondo, un po’ annebbiata, la sua storia quasi millenaria, dalla quale non si può comunque prescindere per il futuro e serio recupero del manufatto.

Da questa considerazione nasce la serata organizzata il prossimo venerdì 27 novembre alle 21.00, presso la Sala Neogotica di Officina Badoni a Lecco, dall’Associazione Giuseppe Bovara, dal titolo Undici arcate… per due rive. Il ponte vecchio di Lecco tra guerre, avventurieri e piemontesi.

Non si parlerà di tutte le vicende secolari del ponte ma ci si concentrerà sul suo coinvolgimento in alcuni eventi bellici dell’Età moderna, in particolare in quelli che ne hanno modificato la struttura: a partire dalle manovre militari capitanate da Gian Giacomo Medici detto il Meneghino, fino ai dettagliati rilievi effettuati dagli ingegneri piemontesi tra il 1733 e il 1736, fino alle più note battaglie dell’età Cisalpino/Napoleonica. Relatori saranno Fabrizio La Marca Contorni, Fabio Possenti e Matteo Possenti, studiosi del territorio e in particolare degli eventi militari storici che l’hanno interessato.