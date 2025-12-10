UNI3 – Università della terza età: “Il pranzo è servito. Un’idea per il pranzo di Natale”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera propone il sesto incontro dell’edizione 2025-2026 di “UNI3” Università della Terza Età. L’incontro, Il pranzo è servito. Un’idea per il pranzo di Natale, si terrà Mercoledì 17 Dicembre, alle 15.00, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, e verrà condotto dallo chef Andrea Locatelli, che presenterà varie ricette dedicate al menù di Natale.

Lo Chef Andrea Locatelli ha iniziato il suo viaggio nel mondo culinario frequentando la scuola alberghiera, dove ha affinato le sue abilità e sviluppato una profonda passione per la cucina. Dopo aver completato gli studi, Andrea ha deciso di espandere i propri orizzonti trasferendosi in Inghilterra, dove ha trascorso due anni e mezzo lavorando e acquisendo preziose esperienze nel settore della ristorazione. Di ritorno in Italia, Andrea ha messo in pratica le competenze ottenute all’estero lavorando in diversi ristoranti rinomati, tra cui il “Giovannino” di Malgrate. Durante la stagione estiva, ha avuto anche l’opportunità di lavorare in alberghi situati a Rimini, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale.

Dal 2023 Andrea Locatelli è lo Chef e proprietario del ristorante “L’Origine”, dove continua a deliziare i palati dei suoi ospiti con piatti creativi e di alta qualità, ispirati alla tradizione italiana e influenzati dalle esperienze internazionali.

Al termine dell’incontro ci sarà un momento dedicato allo scambio degli auguri di Natale e sarà donato ai presenti il ricettario dei piatti presentati.