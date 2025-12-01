UNI3 Valmadrera: Angelo De Battista e Marcello butti presentano “Lecco, dalla repubblica sociale alla repubblica parlamentare”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera propone il quinto incontro dell’edizione 2025-2026 di UNI3 Università della Terza Età. L’incontro si terrà Mercoledì 3 Dicembre, alle 15.00, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, e vedrà i Professori Angelo De Battista e Marcello Butti presentare Lecco, dalla repubblica sociale alla repubblica parlamentare.

Lecco, dalla repubblica sociale alla repubblica parlamentare è il titolo della tesi di ricerca storica del Prof. Butti, incentrata sulla città di Lecco negli anni che vedono l’instaurazione della Repubblica Sociale, la fine della guerra, il referendum amministrativo del 2 giugno 1946 e l’emanazione dell’amnistia Togliatti. La tesi si divide in quattro capitoli: il primo riguardante la storia nazionale e la congiuntura internazionale, utile per inquadrare con precisione le vicende lecchesi; il secondo sulla storia di Lecco; il terzo capitolo dedicato a varie tematiche locali, tra cui il consenso al regime, la frenesia istituzionale, il rapporto con gli occupanti tedeschi, la situazione di sbandati e renitenti alla leva; il quarto capitolo, che si apre con la fine della parentesi repubblichina, affronta i rapporti tra il CLN locale, il comando alleato e la giunta provvisoria, nonché la situazione politico-amministrativa della città nel primo anno del dopoguerra e le elezioni amministrative del ’46, prime elezioni libere a suffragio universale maschile e femminile. Gli spunti per la nostra contemporaneità vanno dal tema del consenso, alla partecipazione popolare alle elezioni, al tema della continuità istituzionale pur nel ribaltamento dei regimi ai differenti approcci tra inglesi e americani rispetto al futuro dell’Italia, non più fascista. Il professor Butti e il Professor De Battista dialogheranno su questi argomenti.

Il Prof. Marcello Butti è professore di materie umanistiche, laureato in scienze politiche e scienze storiche presso l’Università degli Studi di Milano.

Il Prof. Angelo De Battista è stato insegnante e Dirigente Scolastico; tuttora è studioso di cultura popolare e storia locale di Lecco, noto per il suo impegno con l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e per aver condotto eventi e presentazioni a tema storico.