UNI3 Valmadrera: “Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il secondo incontro dell’edizione 2025-2026 dell’Università della Terza Età – UNI3, dal titolo Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità, che si terrà Mercoledì 29 Ottobre, alle 15.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Relatore dell’incontro sarà Virginio Brivio: dipendente del Comune, è stato fino a pochi mesi fa direttore della RSA “Opera Pia Magistris”. È presidente di UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) Lecco e già presidente della provincia di Lecco e sindaco di Lecco.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati sinteticamente i principi della nuova legge di riforma a favore degli anziani, ma soprattutto verrà ripercorsa la storia della RSA “Opera Pia Magistris”, il suo funzionamento attuale con la nuova Direttrice Marcella Rusconi e il contributo specifico delle volontarie dell’Associazione “Il tempo di dare”, che da oltre 40 anni sono presenti in struttura.

Il successivo incontro vedrà il ritorno di “I Magnifici Sette” che ci racconteranno della loro partecipazione, quando erano giovani studenti delle medie, al programma televisivo “Chissà chi lo sa?” nel 1967.