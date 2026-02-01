UNI3 Valmadrera: “Breve percorso con testimonianze milanesi dell’arte del cotto”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il nono incontro di UNI3- Università della Terza Età Breve percorso con testimonianze milanesi dell’arte del cotto, con relatrice la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio, Mercoledì 4 Febbraio, alle 15.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

La Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio è storica dell’arte specializzata in arte medievale lombarda, ed ex docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Alessandro Manzoni”; collabora a pubblicazioni accademiche legate alla sua disciplina ed è consulente per l’allestimento di mostre d’arte.

L’arte del cotto nel territorio milanese rappresenta un elemento distintivo della tradizione architettonica lombarda, sviluppatasi in modo significativo tra il Medioevo e il Rinascimento. La scarsità di pietra da costruzione nell’area padana favorì l’uso del laterizio, che divenne materiale privilegiato sia per strutture civili sia religiose. A Milano il cotto non assunse un ruolo puramente funzionale, ma fu impiegato anche con raffinata valenza decorativa, come dimostrano le facciate di chiese e monasteri. Tecniche di modellazione e cottura sempre più avanzate permisero la realizzazione di cornici, fregi e motivi ornamentali complessi. Celebri esempi sono visibili in edifici quali Santa Maria delle Grazie e il Castello Sforzesco. Il cotto contribuì inoltre a definire un linguaggio architettonico sobrio ma elegante, in sintonia con il gusto lombardo. La sua diffusione testimonia l’elevato livello delle maestranze locali. Ancora oggi il cotto costituisce una componente fondamentale dell’identità storica del paesaggio urbano milanese.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Prima e dopo l’incontro saranno raccolte le prenotazioni e le quote per la visita guidata dell’11 febbraio alla Fornace Artistica Riva di Briosco, e per la visita a Capolavoro per Lecco. Lessico familiare del 25 febbraio.