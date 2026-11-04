UNI3 Valmadrera: “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco. Riflessioni sulla mostra alla Galleria Bellinzona”

Mercoledì 11 novembre, alle 15.00, il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà il terzo appuntamento della rassegna 2026/27 di UNI3 Valmadrera, che vedrà protagonista la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio con Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco. Riflessioni sulla mostra alla Galleria Bellinzona.

La Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio è storica dell’arte specializzata in arte medievale lombarda, ed ex docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Alessandro Manzoni”; collabora a pubblicazioni accademiche legate alla sua disciplina ed è consulente per l’allestimento di mostre d’arte.

Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992) è stato uno dei più importanti pittori italiani del Novecento. Dopo gli studi artistici e i soggiorni a Firenze e Parigi, entrò in contatto con le principali correnti della pittura europea contemporanea; fu tra i protagonisti del gruppo di Corrente e, nel dopoguerra, sviluppò un linguaggio pittorico personale, caratterizzato da una forte intensità espressiva e da una particolare attenzione alla materia e al colore. Nei suoi dipinti il paesaggio, la vegetazione e le forme naturali diventano occasioni di ricerca pittorica, superando la semplice rappresentazione della realtà. Il legame con la Lombardia, la Brianza e il territorio lecchese costituisce un elemento significativo della sua vicenda artistica.

Dall’8 ottobre al 31 dicembre 2026, la Galleria Bellinzona di Lecco ospita “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco”, esposizione dedicata al percorso artistico del pittore lecchese. La mostra presenta circa 60 opere, tra dipinti, disegni, pastelli e incisioni, realizzate dal 1937 al 1989: il percorso permette di seguire l’evoluzione della ricerca di Morlotti, dagli esordi figurativi fino alla piena maturità espressiva, mettendo in luce il suo rapporto con il paesaggio e la materia.

Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la mostra artistica “Alone Together”, allestita presso la Sala Esposizioni del Centro Culturale Fatebenefratelli, alla presenza delle artiste Beatrice Valessina e Elisa Veronelli.

L’incontro UNI3 è propedeutico alla visita guidata programmata per il 18 novembre, alle ore 15.00; durante lo stesso incontro sarà possibile iscriversi all’iniziativa.

L’incontro successivo, fissato per mercoledì 25 novembre, avrà invece come relatore fra Riccardo Corti, monaco nell’Ordine dei Cappuccini, con “Francesco vive ancora”, sulla figura del Santo d’Assisi.