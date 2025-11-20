UNI3 Valmadrera: “Maria Luisa Spaziani. Vita, poesie e rapporti con Eugenio Montale”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera propone il quarto incontro dell’edizione 2025-2026 di UNI3 Università della Terza Età. L’incontro si terrà Mercoledì 26 Novembre, alle 15.00, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, e vedrà la Prof.ssa Alessandra Frigerio presentare Maria Luisa Spaziani. Vita, poesie e rapporti con Eugenio Montale.

La Prof.ssa Alessandra Frigerio è laureata in lettere, già docente presso la scuola media Lucio Bruno Vassena di Valmadrera. Studiosa dei classici della letteratura, ha pubblicato due studi sulla frazione valmadrerese di Paré: Parè. Il quartiere a lago di Valmadrera nel 2006 e nel 2017 Parè raccontata dai suoi abitanti. Collabora da anni alle letture offerte dall’UNI3 e alla vita culturale di Valmadrera e Malgrate.

Maria Luisa Spaziani è stata una delle poetesse italiane più importanti del Novecento, oltre che traduttrice, docente universitaria e intellettuale di grande rilievo. Fin da giovane mostrò un precoce talento letterario: ancora adolescente fondò la rivista Il dado, che attirò l’attenzione di grandi nomi della letteratura, tra cui Eugenio Montale, con il quale instaurò un profondo legame umano e artistico. Montale la soprannominò “la Volpe” e le dedicò diverse poesie, riconoscendone la forza poetica e la finezza intellettuale.