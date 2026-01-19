UNI3 Valmadrera: “Osteoporosi. Una malattia silente che minaccia il nostro benessere”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza l’ottavo incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, Osteoporosi. Una malattia silente che minaccia il nostro benessere, a cura del dott. Gianpaolo Schiavo, che si terrà mercoledì 21 gennaio, alle 15.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco, il dott. Gianpaolo Schiavo è anche operatore medico territoriale che agisce nel primo soccorso del 112 e presta la sua opera di medico nella Squadra di Soccorso Alpino.

In questo incontro verranno illustrate le principali strategie di prevenzione e gestione dell’osteoporosi nella terza età. Saranno approfondite le buone pratiche e gli accorgimenti utili a proteggere la salute delle ossa e a ridurre il rischio di fratture. La prevenzione dell’osteoporosi passa attraverso uno stile di vita corretto, che include alimentazione adeguata, attività fisica mirata e attenzione ai fattori di rischio. Per contrastare efficacemente questa patologia è fondamentale considerare anche l’ambiente di vita, le abitudini quotidiane e il supporto relazionale, elementi che influiscono in modo significativo sulla qualità della vita della persona anziana.