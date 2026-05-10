UNI3 Valmadrera: “Paesaggi culturali della Valtellina”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il quindicesimo incontro di UNI3 – Università della Terza Età, dal titolo Paesaggi culturali della Valtellina, che avrà come relatrice la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio. L’appuntamento è per mercoledì 13 maggio alle 15.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

La Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio è storica dell’arte specializzata in arte medievale lombarda, ed ex docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Alessandro Manzoni”; collabora a pubblicazioni accademiche legate alla sua disciplina ed è consulente per l’allestimento di mostre d’arte.

Tema dell’incontro saranno le località valtellinesi meta della visita guidata del 22 maggio.

La passeggiata sarà infatti importante per riconoscere l’impronta antropica in un paesaggio dai tratti peculiari; cielo, terra, acqua e sole in Valtellina incarnano due elementi fondamentali dell’esistenza umana: dono e bisogno.

Nel cielo azzurro sono sempre in agguato nuvole che avvolgono i picchi più alti delle montagne, i ripidi versanti modellati dall’ultima glaciazione sono oggi rivestiti da impervi boschi o sono stati trasformati in terrazzamenti per esporre al sole i filari di vite.

Il percorso condurrà i partecipanti alla scoperta dell’essenza stessa della Valtellina, partendo dal fondovalle dove scorre l’Adda, fiume che ancora oggi ruggisce minaccioso contro l’uomo che in questi ultimi decenni ha abusato delle sue pianeggianti sponde.

Ma andando a ritroso nella storia i partecipanti potranno salire a scoprire la via Valeriana, antica via di collegamento a mezza costa, con i suoi passaggi obbligati, di cui il Santuario della Sassella è testimonianza di grande fascino anche artistico. Un valore culturale unico, segno identitario delle persone che hanno abitato e abitano questa “rustica” valle.

Una peculiarità documentata anche dalla cultura vinicola, che porterà i partecipanti a visitare la Casa vinicola “Nino Negri”, con assaggi diretti, e il Ristorante “Fracia”, sul versante Retico delle Alpi valtellinesi.