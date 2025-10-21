RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
martedì, Ottobre 21, 2025
UniTre Valsassina: incontro sulla Marcia su Roma

All’UniTre Valsassina, Mercoledì 22 Ottobre alle 16.00, presso Villa Migliavacca di Introbio, si parla della Marcia su Roma, la manifestazione fascista del 28 Ottobre 1922 che precedette l’incarico di Governo dato dal Re Vittorio Emanuele III a Benito Mussolini. Ne parlerà il prof. Enrico Baroncelli, che analizzerà le origine del Movimento Fascista (1919 Piazza San Sepolcro a Milano) , facendo anche dei rimandi alla  successiva storia del Fascismo  e anche alla realtà attuale.
