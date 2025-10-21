UniTre Valsassina: incontro sulla Marcia su Roma
All’UniTre Valsassina, Mercoledì 22 Ottobre alle 16.00, presso Villa Migliavacca di Introbio, si parla della Marcia su Roma, la manifestazione fascista del 28 Ottobre 1922 che precedette l’incarico di Governo dato dal Re Vittorio Emanuele III a Benito Mussolini. Ne parlerà il prof. Enrico Baroncelli, che analizzerà le origine del Movimento Fascista (1919 Piazza San Sepolcro a Milano) , facendo anche dei rimandi alla successiva storia del Fascismo e anche alla realtà attuale.
