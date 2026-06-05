Uscita organizzata delle Guardie Ecologiche volontarie”Lago di Sartirana: La vegetazione e l’avifauna acquatica”

È programmata per la Mattina di Domenica 14 Giugno un’uscita organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco di Montevecchia e della valle del Curone. Il tema dell’escursione è Lago di Sartirana: La vegetazione e l’avifauna acquatica, il prezzo è di 5 euro ed è obbligatorio prenotarsi attraverso il codice QR presente sulla locandina.