Uscita organizzata delle Guardie Ecologiche volontarie”Lago di Sartirana: La vegetazione e l’avifauna acquatica”
È programmata per la Mattina di Domenica 14 Giugno un’uscita organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco di Montevecchia e della valle del Curone. Il tema dell’escursione è Lago di Sartirana: La vegetazione e l’avifauna acquatica, il prezzo è di 5 euro ed è obbligatorio prenotarsi attraverso il codice QR presente sulla locandina.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
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Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
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Lecco
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6 Giugno 2026
17°C
pioggia leggera
Previsioni orarie
01:00
17°/17°°C 0.87 mm 87% 3 mph 82% 1015 mb 0 mm/h
04:00
17°/17°°C 0.72 mm 72% 1 mph 85% 1015 mb 0 mm/h
07:00
20°/21°°C 0.82 mm 82% 1 mph 91% 1016 mb 0 mm/h
10:00
22°/22°°C 1 mm 100% 2 mph 91% 1018 mb 0 mm/h
13:00
26°/26°°C 0.97 mm 97% 4 mph 62% 1017 mb 0 mm/h
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