“Valcurone in Musica” – Concerto dei Tangerine Trees

Le associazioni Promontevecchia e Sinapsi APS hanno dato vita, nella scorsa primavera, al progetto “Valcurone in Musica”, presentato alla Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del bando Arti dal Vivo, rassegna che nasce con l’intento di creare una sinergia tra le competenze organizzative e artistiche delle due realtà promotrici, proponendo un ciclo di concerti diffuso sul territorio.

Obiettivo del progetto – in linea con le finalità del bando – è promuovere la cultura musicale attraverso eventi che spaziano tra musica classica, pop/rock e jazz; valorizzare i giovani talenti, offrendo loro occasioni concrete di crescita artistica e professionale in contesti di rilievo; rafforzare il legame tra musica e territorio, unendo l’esperienza d’ascolto alla scoperta del paesaggio, dei luoghi di interesse culturale e del patrimonio storico-artistico della Valle del Curone.

Il programma di Valcurone in Musica prenderà il via questo settembre e si estenderà fino alla primavera del 2026, coinvolgendo i Comuni di Montevecchia, Cernusco Lombardone, Missaglia e l’Ente di gestione del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Il primo concerto: Domenica 21 Settembre, alle 18.00, a Missaglia la rassegna si aprirà con un concerto presso il suggestivo Monastero della Misericordia di Missaglia, luogo di grande valore storico e architettonico. Protagonisti della serata i Tangerine Trees, giovane formazione composta da musicisti diplomati al prestigioso CPM Music Institute di Milano, con all’attivo numerose esibizioni live. Il gruppo – formato da Alessandro Corneo (chitarra), Manolo Ducoli (batteria), Antonio Vittorio Marchetti (basso) e Sara Porro (voce) – proporrà un repertorio che spazia dagli anni ’70 a oggi, reinterpretato in chiave funk e R&B, trascinando il pubblico in ritmi coinvolgenti.

Un concerto pensato per emozionare e far ballare, adatto a tutte le età, perfetto per chi ama la buona musica dal vivo e desidera trascorrere una serata diversa, tra arte, cultura e divertimento. Ad aprire la serata, la voce e la chitarra di Andrea Colicchio, altro giovanissimo musicista capace di sorprendere con il suo talento e la sua sensibilità artistica.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.00. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è consigliata a questo sito, in quanto i posti sono limitati.

I prossimi appuntamenti: classica, jazz e musica itinerante

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 10 ottobre alle ore 21, nella suggestiva Chiesa dei Santi Dionigi e Lorenzo di Cernusco Lombardone. In scena il “Suonare, suonare Quartet”, con un concerto di musica classica. Il programma è dedicato ai grandi autori del repertorio barocco: Telemann, Marcello, Vivaldi, Bach e Haendel. L’evento si preannuncia particolarmente affascinante anche grazie alla cornice intima e preziosa della piccola chiesa, scrigno di tesori artistici e architettonici.

La manifestazione musicale proseguirà poi sabato 15 novembre alle ore 20:30 presso la Casetta di Montevecchia, con un evento di forte impatto emotivo: “Futura – Dentro il jazz di Lucio Dalla”, un concerto-racconto che rilegge in chiave jazz le opere del celebre cantautore bolognese. Uno spettacolo originale e coinvolgente che guida il pubblico all’interno dell’universo musicale di Dalla, valorizzandone le sfumature jazzistiche attraverso raffinati riarrangiamenti.

Il ciclo di appuntamenti si concluderà nell’aprile 2026 con “Music on the Road”, una passeggiata musicale tra i paesaggi dell’alta collina di Montevecchia. Un’esperienza immersiva che unisce natura, arte e musica, con esibizioni dal vivo in diversi punti del percorso, in un itinerario tra luoghi di interesse storico e ambientale. I protagonisti saranno ancora una volta giovani musicisti, che accompagneranno i partecipanti con un repertorio variegato, dando voce alla pluralità dei linguaggi musicali contemporanei.