“Valcurone in Musica” – Concerto del Suonare, Suonare Quartet

Valcurone in Musica fa tappa a Cernusco Lombardone con il Suonare, Suonare Quartet. Dopo il successo dei Tangerine Trees al Monastero della Misericordia di Missaglia, la rassegna “Valcurone in Musica” torna con un nuovo appuntamento ricco di suggestioni barocche.

Venerdì 10 Ottobre, alle 21.00, la Chiesa dei Santi Dionigi e Lorenzo a Cernusco Lombardone aprirà le sue porte al pubblico per un concerto che unisce musica e architettura in un dialogo affascinante. Il concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione a questo link.

Protagonista della serata sarà il Suonare, Suonare Quartet, formato da: Paolo Corneo (pianoforte e continuo) Giuseppe Giani (clarinetto) Pierantonio Merlini (tromba) Domenico Riu (trombone). I quattro musicisti, docenti della Scuola di Musica Suonare, Suonare promossa dall’Associazione Sinapsi APS (tra i promotori della rassegna insieme a ProMontevecchia), condurranno il pubblico in un viaggio tra le pagine più celebri del Barocco europeo: da Telemann a Marcello, da Vivaldi a Bach e Haendel. Un programma che dialoga perfettamente con il luogo ospitante: la chiesa, pur di origine antica, fu arricchita proprio tra Sei e Settecento, in piena epoca barocca. Una cornice ideale per amplificare la potenza evocativa della musica.