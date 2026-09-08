Valcurone in Musica: “One Take Quartet – Jazz in Villa Savino”

Dopo il successo dello scorso anno torna, alla sua seconda edizione, Valcurone in Musica, la rassegna che da settembre ad aprile porterà concerti e spettacoli in tutta la zona del parco Adda Nord.

Il primo appuntamento è per Domenica 20 Settembre alle 20.45 a Cernusco Lombardone, in località Ca’ Franca. La serata, dal titolo One Take Quartet – Jazz in Villa Savino, si presenta come un viaggio musicale dove eleganza, ritmo e fascino architettonico si fondono in un’atmosfera senza tempo. L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione.