Valcurone in Musica: “One Take Quartet – Jazz in Villa Savino”
Dopo il successo dello scorso anno torna, alla sua seconda edizione, Valcurone in Musica, la rassegna che da settembre ad aprile porterà concerti e spettacoli in tutta la zona del parco Adda Nord.
Il primo appuntamento è per Domenica 20 Settembre alle 20.45 a Cernusco Lombardone, in località Ca’ Franca. La serata, dal titolo One Take Quartet – Jazz in Villa Savino, si presenta come un viaggio musicale dove eleganza, ritmo e fascino architettonico si fondono in un’atmosfera senza tempo. L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione.
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23°/23°°C 1 mm 100% 3 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
10:00
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 85% 1011 mb 0 mm/h
13:00
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