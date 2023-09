INFO&DETTAGLI sulle ISCRIZIONI (massimo 800 PARTECIPANTI):

Sarà possibile iscriversi presso il Polo Scolastico (Via Donizetti, 1)

• Giovedì 21 settembre ore 20.30-23.00

➡️ Ogni persona potrà acquistare un massimo di 6 biglietti ⬅️

BIGLIETTI

Fino a 5 anni GRATUITO

Dai 6 ai 12 anni 13 euro

Dai 13 anni in su 22 euro

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 15 ottobre.