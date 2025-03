Valmadrera Vintage Market torna domenica 30 marzo con ancora più energia e voglia di accogliere il pubblico. L’appuntamento è dalle 7.45 alle 16.00 nel piazzale del mercato di via Molini, a pochi passi dal centro storico di Valmadrera e dal lago di Lecco, con ingresso gratuito. L’inaugurazione di febbraio ha registrato un’ottima affluenza e grande entusiasmo, confermando il successo di questo nuovo format che unisce passione per il vintage, curiosità da collezionare e artigianato creativo, il tutto in un’atmosfera vivace e informale.

Non mancherà l’area ristoro, attiva per tutta la giornata, per concedersi una pausa tra una scoperta e l’altra. Anche in questa edizione il mercatino, organizzato dai volontari di UGT Valmadrera, proporrà una selezione curata di espositori con articoli originali e ricercati: oggettistica ricercata, accessori d’epoca, oggetti di modernariato, vinili, arredamento retrò e creazioni artigianali. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, visita il sito.