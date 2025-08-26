Giunto alla sua decima edizione, Il Valsassina Country Festival, l’evento gratuito che si svolge nella località La Fornace a Barzio, da qualche anno si aggiudica il titolo di “più grande festival Country“ sul territorio italiano. L’evento si svilupperà su un’area di 100.000 m2, di cui ben 4000 coperti.

Il festival si pone come obiettivo la diffusione della cultura country americana in una festa di colori, emozioni e tradizioni per rivivere le scene e respirare le atmosfere più calde del selvaggio West, che non sono poi così lontani dal vivere quotidiano in questa terra. Tutte le informazioni sono disponibili su questo sito.

Numerosi stand fieristici allieteranno i visitatori e non mancheranno spettacoli ed animazione per i bambini, con un’area specifica a loro dedicata. Già! I bambini… i veri Protagonisti dell’evento!

Ci saranno aree per il ballo e la musica: un palco ed una grande pedana in legno, posizionati sotto una tensostruttura, saranno teatro tutte le sere di Live Music e durante tutto il giorno ospiteranno la mitica line dance.

Raduni di auto americane e moto regaleranno momenti d’intrattenimento a tutti i visitatori, e alcuni modelli storici di telefilm americani faranno sognare i presenti.

La ristorazione sarà curata da aziende esperte che non mancheranno di farci degustare specialità alla griglia e altre pietanze fino a tarda notte. Saranno a disposizione dei visitatori e degli operatori grandi aree Camper e Campeggio.