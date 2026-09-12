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Varenna Festival: “A. Vivaldi: La Follia del Prete Rosso”

Prosegue con un appuntamento dedicato ad Antonio Vivaldi la VII edizione del Varenna Festival, promosso e finanziato dal Comune di Varenna e organizzato dall’Associazione Elysium Chorus.

Sabato 12 settembre, alle 21.00, nella suggestiva cornice della Chiesa Santa Marta, il pubblico potrà assistere al concerto A. Vivaldi: La Follia del Prete Rosso, affidato al Quartetto Vivaldiano, formazione di consolidata esperienza nel panorama concertistico italiano e internazionale.

Il programma propone un percorso interamente dedicato al grande compositore veneziano, con l’esecuzione del Concerto in fa maggiore RV 100, del Concerto in re minore RV 96, del Trio in sol minore RV 103, del Concerto in sol minore RV 106 e della celebre “La Follia”, Sonata in re minore op. 1 n. 12 RV 63, con tema e variazioni.

Il Quartetto Vivaldiano è una delle formazioni più consolidate del panorama musicale concertistico italiano. Nel corso della propria attività ha suonato per importanti istituzioni e festival, tra cui l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, la GOG di Genova, la Società dei Concerti di Milano, l’Unione Musicale di Torino e numerose prestigiose sale e teatri italiani e internazionali. La formazione ha inoltre realizzato registrazioni per importanti emittenti radiofoniche e inciso CD per prestigiose case discografiche.

Il concerto sarà anche l’occasione per ripercorrere le Vie del Barocco, attraverso l’interpretazione del Quartetto Vivaldiano, che ne approfondisce caratteristiche, stili e scuole, con particolare attenzione all’approccio filologico e all’evoluzione delle prassi esecutive fino ai giorni nostri.

A esibirsi saranno Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Claudia Cecchinato al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo.

 

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