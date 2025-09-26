Varenna Festival – Concerto dei Sea Quartet

Con l’arrivo dell’autunno si conclude anche la lunga fase estiva della sesta edizione del Varenna Festival, che saluterà il suo pubblico con l’ultimo concerto dell’estate, in programma Sabato 27 Settembre alle 21.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta a Varenna. L’evento è a ingresso libero.

Protagonista della serata sarà il Sea Quartet, ensemble d’archi nato nel 2021 da un’idea del violinista Riccardo Zamuner, che guida il gruppo come primo violino, affiancato da Alberto Marano, Martina Iaco e Raffaele Rigliari.

Il quartetto riunisce giovani talenti formatisi nelle più prestigiose accademie italiane e internazionali. Apprezzato per la versatilità e l’originalità del repertorio, il Sea Quartet propone un affascinante viaggio musicale che attraversa epoche e generi: da Vivaldi, Mozart e Beethoven, fino alle rivisitazioni cameristiche di Queen, Coldplay, Pino Daniele, Mina, le celebri colonne sonore di Ennio Morricone e i grandi classici del rock.

Nel 2023 il quartetto ha realizzato un importante progetto discografico collaborando con nomi di spicco del jazz internazionale come Flavio Boltro, Massimo Moriconi ed Emilia Zamuner, fondendo con eleganza linguaggi musicali diversi. L’ensemble è oggi protagonista di una vibrante attività concertistica, sia in Italia che all’estero, ottenendo unanimi consensi da parte di pubblico e critica.