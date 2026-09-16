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Varenna Festival: concerto della Italian Academy Chamber Orchestra

Prosegue a settembre la settima edizione del Varenna Festival con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica classica.

Sabato 19 settembre, alle 21.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta, sarà protagonista l’Italian Academy Chamber Orchestra, con la partecipazione della pianista-solista Noemi Cappi e la direzione del M° Maurizio Colasanti.

Una serata che propone un programma di grande fascino, attraverso tre capolavori di Fryderyk Chopin, Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart, in un percorso musicale che attraversa sensibilità, epoche e linguaggi differenti.

Ad aprire il concerto sarà il romanticissimo Concerto per pianoforte e orchestra n.2 di Fryderyk Chopin, nella versione per pianoforte e orchestra d’archi. Seguirà la Sonata a quattro n. 1 in Sol maggiore di Gioachino Rossini e, a completare il programma, sarà la celebre Eine kleine Nachtmusik K. 525 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Al pianoforte sarà protagonista Noemi Cappi, musicista che ha iniziato il proprio percorso di formazione presso l’Istituto Civico Musicale di Dongo sotto la guida del M° Maurizio Moretta. Dopo aver conseguito la certificazione di II periodo in pianoforte presso il Conservatorio di Como, ha proseguito gli studi accademici nello stesso istituto, conseguendo la laurea in Pianoforte. Nel corso della sua attività si è distinta in numerosi concerti e in competizioni pianistiche internazionali, ottenendo anche secondi e terzi premi. Accanto all’attività concertistica, svolge quella didattica ed è docente di pianoforte principale presso l’Istituto Civico Musicale di Dongo, dove dal 2023 ricopre anche il ruolo di coordinatrice artistica.

La direzione dell’orchestra sarà affidata a Maurizio Colasanti, direttore d’orchestra, compositore e docente universitario, protagonista di una carriera internazionale che lo ha visto dirigere in importanti sale e istituzioni, dalla Carnegie Hall di New York alla Seoul Opera House, dalla Royal Academy of Music di Londra al Teatro Petruzzelli di Bari. Docente di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, Colasanti affianca all’attività concertistica un intenso impegno nella formazione e nella promozione della cultura musicale.

L’appuntamento del 19 settembre rappresenta una nuova occasione per vivere la musica classica in una cornice di particolare suggestione, confermando la vocazione del Varenna Festival a proporre appuntamenti di qualità e a valorizzare il rapporto tra musica, cultura e territorio.

Varenna Festival, voluto e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Varenna, è organizzato dall’Associazione Elysium Chorus, sotto la direzione artistica del M° Maurizio Moretta.

L’appuntamento è a ingresso libero.

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