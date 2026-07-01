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Varenna Festival: concerto dell’Orchestra da Camera di Arpeggione

Prosegue con il suo 4° appuntamento la VII edizione del Varenna Festival, l’evento musicale organizzazione a cura di Associazione Elysium Chorus e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Varenna.

La serata di Domenica 5 Luglio vedrà protagonista l’Orchestra da Camera di Arpeggione (composta dal Soprano Alessandra Di Giorgio, dal Mezzosoprano Tamta Terielashvili e dal Direttore Roberto Gianola), che si esibirà alle 21.15 in Piazza San Giorgio. L’evento è gratuito.

L’Orchestra da Camera di Arpeggione è stata fondata 33 anni fa dal Professor Irakli Gogibedaschwili, che ne cura ancora oggi la direzione. La sua sede, il Palazzo di Hohenems, con la sua Sala dei Cavalieri, acusticamente e visivamente straordinaria, rappresenta un punto d’incontro internazionale per un pubblico di appassionati d’arte provenienti da tutta la regione del Lago di Costanza, in occasione dei suoi sette concerti annuali.

Durante questo periodo, l’orchestra ha tenuto oltre 1000 concerti di grande successo nel Vorarlberg, in Austria, in tutta Europa, in Nord e Sud America, ad Haiti, in Israele, in Russia e in Georgia. Si è esibita in numerose sale da concerto famose, come il Concertgebouw di Amsterdam, la Sala Verdi di Milano, la Tonhalle di Zurigo, il Teatro Colón di Buenos Aires e la Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo.

Questi artisti sono di fama mondiale e si esibiscono nei più importanti teatri d’opera e sale da concerto con le orchestre più prestigiose, come la Filarmonica di Berlino e quella di Vienna, al Covent Garden di Londra, alla Scala di Milano e al Metropolitan Opera di New York. Tutti i musicisti dell’Orchestra da Camera Arpeggione sono virtuosi altamente professionali e attivi a livello internazionale.

 

 

 

 

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