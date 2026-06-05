Varenna Festival: “Fantasie e Virtuosismi”

Il Varenna Festival prosegue, Sabato 6 Giugno alle 21.00, con un appuntamento di grande fascino dedicato al virtuosismo strumentale e alla raffinatezza della musica da camera. Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta andrà in scena il concerto Fantasie e Virtuosismi, protagonista il duo formato da Rocco Parisi al clarinetto e clarinetto basso e Maurizio Barboro al pianoforte.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Ottocento e Novecento, alternando pagine celebri del repertorio romantico e impressionista a trascrizioni di grande brillantezza tecnica.

La serata si aprirà con i Tre pezzi fantastici op. 73 di Robert Schumann, intensa pagina cameristica ricca di lirismo e slancio poetico. Seguirà il Preludio in do diesis minore op. 45 di Fryderyk Chopin per pianoforte solo.

Grande spazio sarà dedicato al repertorio operistico rielaborato in chiave concertistica con la Fantasia da concerto su “Rigoletto” di Bassi/Verdi e con la Fantaisie brillante sur “Carmen” di Borne/Bizet, autentici capolavori di virtuosismo per clarinetto.

In programma anche Claude Debussy con il Preludio da “Pour le Piano” e la celebre Valse “La plus que lente”, oltre al celebre duetto “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.

Completa il programma l’Andante dalla Sonata op. 19 di Sergej Rachmaninov, pagina intensa e cantabile che esalta il dialogo tra clarinetto e pianoforte.

Protagonista della serata sarà Rocco Parisi, tra i più importanti interpreti internazionali del clarinetto basso e figura di riferimento per la musica contemporanea. Formatosi in Olanda e in Italia, vincitore di numerosi concorsi internazionali, Parisi ha collaborato con importanti istituzioni musicali e ha partecipato alle principali rassegne dedicate alla musica contemporanea in Europa e nel mondo. A lui sono state dedicate numerose composizioni e ha eseguito in prima mondiale la “Sequenza IX c” per clarinetto basso di Luciano Berio.