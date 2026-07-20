Varenna Festival: L’Italian Academy Orchestra suona “Le più belle colonne sonore del cinema”

Venerdì 24 luglio, alle 21.15, nella splendida cornice di Piazza San Giorgio, il Varenna Festival – giunto alla sua settima edizione – propone un evento destinato a rappresentare uno dei momenti di maggiore rilievo non soltanto del cartellone della manifestazione, ma dell’intera stagione artistica del Lago di Como.

Protagonista della serata sarà la Italian Academy Orchestra, formazione di eccellenza del panorama musicale italiano, diretta dal Maestro Damiano Cerutti, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema.

Un programma spettacolare e coinvolgente che unisce la grande tradizione sinfonica alle immagini (trasmesse in contemporanea su maxi schermo) e alle emozioni che hanno segnato generazioni di spettatori in tutto il mondo. Da Star Wars a Superman, da Indiana Jones a Harry Potter, da Jurassic Park a E.T., passando per Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi, il concerto celebrerà il genio compositivo di John Williams, Howard Shore, Hans Zimmer e Klaus Badelt, accanto alle immortali pagine di Ennio Morricone, con le evocative melodie di Gabriel’s Oboe da The Mission e il celeberrimo Tema di Jill da C’era una volta il West.

Un repertorio capace di abbattere ogni barriera generazionale, coinvolgendo appassionati di musica classica, cinefili, famiglie e giovani spettatori, in una serata che promette di trasformare il cuore di Varenna in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul lago.

A guidare l’orchestra sarà il Maestro Damiano Cerutti, musicista di consolidata esperienza internazionale. Diplomato in pianoforte e specializzato in direzione d’orchestra, Cerutti ha collaborato con importanti istituzioni musicali italiane e straniere, tra cui il Teatro Donizetti di Bergamo, ASLICO, il Teatro dell’Opera di Milano e la Kitakyushu City Opera in Giappone, distinguendosi per una carriera che spazia dal repertorio operistico alla musica sinfonica e corale. Critica e pubblico ne hanno più volte sottolineato l’eleganza interpretativa e la profonda sensibilità teatrale.

Italian Academy Orchestra rappresenta una delle più apprezzate realtà orchestrali italiane. Dal debutto nel 2001 ha sviluppato un’intensa attività artistica che l’ha portata a esibirsi nei principali teatri italiani e in numerose tournée internazionali in Europa, Medio Oriente e Asia. Dalle produzioni liriche nei grandi teatri alle collaborazioni con artisti della musica contemporanea, fino alla recente tournée in Cina con ventisette concerti nei più prestigiosi teatri del Paese e alla collaborazione con la Fondazione Andrea Bocelli, l’orchestra si distingue per qualità interpretativa, versatilità e capacità di dialogare con pubblici differenti.