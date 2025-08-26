Varenna Festival – MercuryLegend, QUEEN Experience

Prosegue con entusiasmo la sesta edizione del Varenna Festival, che il Venerdì 29 Agosto, alle 21.15 in Piazza San Giorgio, ospiterà un evento tra i più attesi dell’intera rassegna: MercuryLegend – QUEEN Experience, spettacolo tributo alla leggendaria band britannica. L’ingresso è libero.

L’evento è un’occasione unica per rivivere dal vivo l’energia dei Queen, in uno show a 360°, emozionante e travolgente, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. Sul palco, quattro musicisti di grande esperienza internazionale, già protagonisti sui palchi di Italia, Germania, Olanda, Slovenia, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Croazia e Austria. La loro missione non è solo omaggiare i Queen e Freddie Mercury, ma stupire il pubblico con una performance intensa, curata nei minimi dettagli.

Alla voce, Juri Saddi, tra i più affermati imitatori di Freddie Mercury, che con la sua voce potente e i costumi sgargianti trasporterà gli spettatori nel cuore del mito. Con lui, Federico Vetrò alla chitarra, premiato da Queen Italia come miglior emulo di Brian May, Daniel “Taylor” Ghilardi alla batteria e Christian Comizzoli al basso.