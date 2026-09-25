Varenna Festival: Sergio Marchegiani e Marco Schiavo tornano con il conerto “20 anni in duo!”

Sabato 26 settembre alle 21.00 è previsto il graditissimo ritorno a Varenna, a Villa Cipressi, di Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, il duo pianistico che, dopo aver conquistato il pubblico nelle precedenti edizioni del Varenna Festival, torna a esibirsi nella settima edizione della manifestazione con un concerto gratuito dal titolo particolarmente significativo: 20 anni in duo!

Dal 2006 Sergio Marchegiani e Marco Schiavo formano infatti un duo stabile, costruendo in questi vent’anni un percorso artistico di straordinario rilievo, apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personale, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni.

Per il loro ritorno al Varenna Festival, i due pianisti hanno scelto un programma che mette insieme alcuni dei più brillanti e affascinanti esempi della letteratura per pianoforte a quattro mani, con un percorso interamente dedicato a Rossini, Schubert e Dvořák.

La serata si aprirà con l’Ouverture da “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, cui seguirà l’Allegro in La minore D. 947 “Lebensstürme” di Franz Schubert. Il programma proseguirà con l’Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, le Variazioni sopra un tema originale in Si bemolle maggiore D. 968a di Schubert e tre celebri Danze Slave di Antonín Dvořák: l’op. 72 n. 2 in Mi minore, l’op. 72 n. 5 in Si bemolle minore e l’op. 46 n. 1 in Do maggiore. A chiudere il concerto sarà l’Ouverture da “La gazza ladra” di Rossini.

Quello di Schiavo-Marchegiani è un sodalizio artistico che in vent’anni ha raggiunto traguardi di assoluto prestigio. Il duo ha tenuto oltre 1.000 concerti in tutto il mondo, esibendosi in alcune delle più importanti sale da concerto internazionali: dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie e alla Konzerthaus di Berlino, dalla Sala d’Oro del Musikverein e dalla Konzerthaus di Vienna al Mozarteum di Salisburgo, fino alla Suntory Hall di Tokyo, alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano e a prestigiose istituzioni di Praga, Parigi, Roma, Zurigo, Mosca, San Pietroburgo, Montreal, Washington, Città del Messico, Rio de Janeiro, San Paolo, Hong Kong, Bangkok, Johannesburg e Singapore.

Nel corso della loro carriera hanno inoltre collaborato con importanti orchestre internazionali, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony, la Prague Radio Symphony, la Sofia Philharmonic, l’Orchestra Sinfonica di Istanbul, la New York Symphonic Orchestra, la Johannesburg Symphony e l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nacional di Brasilia.