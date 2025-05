“VelaDays” a Colico: lezioni di vela gratuite

Sole, lago e vento a Colico può solamente dire “VelaDays“: la manifestazione velistica organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving a cui aderiscono circoli velici su tutto il territorio nazionale arriva a Colico per Domenica 1 e Lunedì 2 Giugno.

Nella cittadina lariana la PerSport SSD e GEAS-NBC Vela Colico offriranno a chiunque voglia, indipendentemente dall’età dopo il compimento dei 6 anni, la possibilità di provare gratuitamente l’emozione di navigare a vela sul Lago di Como. Per i più giovani, cioè i bambini dai 6 ai 12 anni e i ragazzi dai 13 ai 17 anni, l’appuntamento sarà nei pressi della spiaggia in zona Lido dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di Domenica e Lunedì. Durante le “lezioni” i giovani, assistiti da istruttori della Federazione Italiana Vela ed accompagnati dagli atleti del Gruppo Sportivo Giovanile, navigheranno su imbarcazioni adatte alla loro età, esplorando le meraviglie dell’alto lago. Per partecipare è gradita la prenotazione all’indirizzo email: veladay2025@per-sport.it

Gli adulti, invece, avranno la possibilità di navigare soltanto nella giornata del 2 Giugno, quando si terranno le lezioni dalle 10.00 alle 17.00 presso la Darsena Comunale in Piazza Garibaldi. I partecipanti, sempre accompagnati da istruttori qualificati e velisti esperti, potranno decidere se navigare su dei piccoli cabinati adatti a qualsiasi età e conformazione fisica o se provare le “derive” barche più agili e veloci che permettono un approccio più adrenalinico. Anche in questo caso è consigliabile di prenotarsi inviando una email all’indirizzo info@geasnbc.it