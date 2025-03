Venerdì Sera al Planetario di Lecco

Ricco di appuntamenti il calendario di aprile del planetario civico di Lecco. Le serate del venerdì alle 21.00 partono il 4 aprile con l’evento “A caccia di onde – Diventa scienziato anche tu per una sera!”, in cui Lorenzo Caccianiga, professore di fisica Università degli Studi di Milano, mostrerà esperimenti divertenti e sorprendenti per indagare alcune curiosità legate alle onde elettromagnetiche.

Si continua poi venerdì 11 aprile con la docente di pittura e storica dell’arte Cristina Cereda che racconterà “I mondi impossibili di Maurits Escher” da un punto di vista scientifico.

Sarà il 18 aprile, infine, l’ultimo incontro del venerdì, nell’ambito della rassegna Arte e Scienza, dal titolo “In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio” in cui l’attore Giorgio Galimberti e Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space si concentreranno sul viaggio dantesco in Purgatorio nella magia della cupola del planetario.

Per dettagli, form di prenotazione, costi e maggiori informazioni si rimanda al sito.