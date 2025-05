“Verde Pulito” a Bellano: pulizia dei sentieri escursionistici della città

Anche Bellano aderisce alla giornata “Verde Pulito” e organizza una pulizia dei sentieri della città. Il ritrovo, per chi fosse interessato a partecipare, è fissato per le 8.00 di Domenica 18 Maggio al Palasole (Ex Municipio di Vendrogno). Dotati di pinze, guanti e sacchi forniti da SILEA si sceglieranno i percorsi da pulire tra quelli segnati sulla mappa escursionistica e si raccoglieranno i rifiuti che inquinano questi percorsi. Le iscrizioni devono pervenire entro Venerdì 16 Maggio presso l’infopoint del comune di Bellano a questi recapiti:

Telefono: 3351752102

Email: infopoint@comune.bellano.lc.it