Vertical Scoggione: IX Edizione della Festa Rifugio Scoggione

Domenica 31 Agosto verrà celebrata la IX festa del Rifugio Scoggione a cura del CAI di Colico. Il Club Alpino Italiano ha organizzato la Vertical Scoggione, una camminata non competitiva di sola salita dal Rusico all’Alpe Scoggione. Il percorso, lungo 3,8 km con dislivello di 850 metri, è completamente immerso nella natura. Le iscrizioni alla corsa, che inizierà alle 9.00, sono aperte dalle 7.45 alle 8.45 e costano 15 euro.

Al termine della camminata, alle 12.30, i partecipanti sono invitati alla Festa del Rifugio Scoggione, dove sarà possibile pranzare e godersi una giornata di festa in quota. Il pranzo prevede polenta taragna, salsiccia, spiedini, pizzoccheri

Per maggiori informazioni:

www.caicolico.it;

Valerio 347 824 7458

Arianna 347 588 0654