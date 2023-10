Viaggi tra le stelle

Evento a cura di 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞, 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐨.

Interviene 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐫𝐩𝐢𝐨, ingegnere aerospaziale.

L’umanità ha da sempre viaggiato mossa da necessità e sete di conoscenza: fin dalla notte dei tempi, il cielo stellato ha rappresentato una fedele bussola per non perdersi nello spazio e nel tempo. All’interno della magia della cupola del Planetario di Lecco, il pubblico verrà accompagnato in un viaggio tra le stelle, alla scoperta dei grandi spostamenti che hanno caratterizzato la storia del sistema solare e dell’uomo stesso e delle rotte e orbite preferenziali che gli odierni esploratori percorrono nell’ incessante viaggio di esplorazione extraterrestre.