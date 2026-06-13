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Viaggio musicale “Tierra tan sólo. Voces de mujer”

Sabato 13 Giugno alle 21.00 il Planetario di Lecco ospiterà Tierra tan sólo. Voces de mujer, appuntamento speciale inserito nella rassegna Arte e Scienza. Lo spettacolo propone un intenso viaggio musicale dal Mediterraneo al Sud America attraverso le voci, le storie e la poetica di compositrici e interpreti che raccontano le proprie radici, la memoria, l’identità e il mondo interiore. Ad accompagnare il percorso musicale saranno gli affascinanti racconti di Loris Lazzati, in un dialogo suggestivo tra musica, parole e osservazione del cielo.

Sul palco due musiciste accomunate da una particolare attenzione alla ricerca e alla contaminazione tra linguaggi musicali. Giulia Molteni, pianista e cantante, laureata in Filosofia e diplomata al Conservatorio di Milano, sviluppa da anni un percorso artistico che intreccia musica classica, jazz e tradizioni popolari. Accanto all’attività concertistica, si dedica all’insegnamento e alla direzione corale, promuovendo numerosi progetti musicali sul territorio. Con lei Giulia Larghi, violinista e mandolinista diplomata al Conservatorio di Como e laureata in Lettere Moderne.

Musicista versatile, si muove tra jazz, musica d’autore e improvvisazione, collaborando con artisti e formazioni italiane e internazionali. È inoltre autrice del volume Il Flora. Note di mandolini sulle rive del lago di Como e si occupa di composizione e sonorizzazione per documentari e produzioni audiovisive. Il progetto è nato nell’estate del 2025 da un’idea di Giulia Molteni e Giulia Larghi in occasione del Festival Immagimondo.

 

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