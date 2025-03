“Videostorie di Sport” con Nando Sanvito

L’associazione Let’sPOLIt e il progetto SIMUL presentano “Videostorie di sport raccontate dal giornalista Nando Sanvito“, un evento che celebra il valore educativo dello sport attraverso videoracconti.

Giovedì 10 aprile alle 21.00 si terrà presso l’Oratorio di Nava, Colle Brianza l’incontro “Una sfida amica”. A seguire premiazione delle eccellenze sportive di Colle Brianza.

Nando Sanvito, noto giornalista di Mediaset ma non solo, da oltre venti anni affianca all’attività professionale quella educativa, divulgando in scuole, polisportive, aziende, centri culturali, oratori e carceri la lingua comune dello sport come paradigma del vivere. Con il tempo si è sempre più distinto per la capacità di raccontare lo sport non solo come competizione, ma come veicolo di valori autentici e universali quali la determinazione e l’amicizia.