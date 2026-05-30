VIII edizione di Lecco in Acquarello: mostra “Il senso”

Inaugurata Venerdì 22 Maggio alla Torre Viscontea di Lecco l’ottava edizione di Lecco in Acquarello con la mostra Il senso. L’ingresso è libero e la mostra sarà visibile Giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì e sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Per l’edizione 2026, la manifestazione presenterà le opere di Uttam Kumar Karmaker, esponente di un linguaggio pittorico che utilizza la materia come strumento di ricerca, espressività e concretezza figurativa e le interpretazioni – Acquarelli Fotografici – di Giuseppe Giudici. Le opere esposte si propongono non come semplice rappresentazione della realtà, ma come elaborazione mentale e simbolica, dove segno, macchia e colore diventano veicoli di un linguaggio intimo e contemporaneo.

Seguiranno infine una serie di tavole grafiche prodotte dagli studenti di grafica di Lecco, CFP Consolida, IIS Medardo Rosso, ISGMD Lecco, legate al concorso realizzato con AssoCultura Lecco, per la ricerca grafica del visual di Leggermente 2026, “Slalom tra le tracce del Senso”.

Uttam Kumar Karmaker, artista presentato da Fabriano In Acquarello, ha al suo attivo, oltre che alla partecipazione a due Biennali di Venezia quale rappresentante del Bangladesh, un palmares di mostre a livello internazionale in varie parti del mondo.

Giuseppe Giudici, fotografo conosciuto per le sue interpretazioni grafiche e fotografiche, che si spingono al di là del puro scatto fotografico, ha al suo attivo, oltre all’attività professionale svolta sul patrimonio artistico e archeologico italiano, numerose esposizioni presso gallerie private e spazi nazionali e internazionali.

“IL SENSO”

In un’epoca dominata dal digitale e dalla tecnologia, la manifestazione invita il pubblico e gli artisti a porsi le seguenti domande:

Che senso ha continuare a creare con le mani, lasciando scorrere l’acqua su un foglio di carta?

Che senso ha mantenere vive le tecniche e i metodi del passato, in un mondo sempre più automatizzato?

Che senso ha perdersi nel segno, nel gesto, nella macchia, come forma di comunicazione e di identità personale?

Tali domande non cercano risposte univoche, ma aprono a una riflessione più ampia sull’arte, sull’essere umano e sulla sua capacità di restare sensibile, creativo e consapevole.

Un nuovo senso di marcia: “Impara le regole come un professionista, affinché tu possa infrangerle come un artista”, Pablo Picasso

Lecco in Acquarello 2026 propone così un nuovo senso di marcia, una “mappa del sentire” che non si limita alla rappresentazione oggettiva della realtà, ma esplora le direzioni del pensiero e dell’emozione, offrendo una visione del visibile in continua trasformazione.