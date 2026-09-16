Ville aperte 2026: Villa Sironi presenta “Sibille, Streghe e Magicherie – Storie di streghe in Brianza”
Il Circolo Culturale Angelo Tenchio, in occasione di Ville Aperte 2026, presenta in Villa Sironi, a Oggiono: Sibille, Streghe e Magicherie – Storie di streghe in Brianza.
Villa Sironi verrà riportata al tempo in cui era la dimora di streghe sibille e veniva chiamata “ca’ di strei”. Sarete accolti da vere streghe e sibille in costumi d’epoca, che vi riveleranno i loro arcani segreti.
Si potranno visitare: la mostra “Storie dannate nell’arte”, “L’Antro delle Sibille”, creazioni “Magia del Sottobosco”, “Storie di Streghe” a cura della Biblioteca “Franco Pirola” di Oggiono.
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16 Settembre 2026
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