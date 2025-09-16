RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
26.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 16, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Ville Aperte in Brianza – Apertura di Villa Besana e mostra di Gaetano Orazio

Con l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza 2025, ritorna in catalogo Villa Besana a Sirtori che aprirà ai visitatori sabato 20 e domenica 21 settembre con la visita guidata alla dimora storica. Ospite speciale l’artista Gaetano Orazio che presenterà la sua mostra personale allestita in spazi insoliti della villa e che sabato sera presenzierà alla cena a lui dedicata da IL MORO ristorante di Monza dei fratelli Butticè.

Le opere pittoriche di Gaetano Orazio segneranno il sentiero della visita condotta dal conte Gaetano Besana, arricchendo gli interni con insolite installazioni e aprendo il percorso verso ambienti inusuali ma saturi di un passato vissuto dalla famiglia Besana.

Tags: , , ,

Data

20 - 21 Settembre 2025

Ora locale

  • Fuso orario: Europe/Moscow
  • Data: 20 - 21 Settembre 2025

Luogo

Villa Besana - Sirtori
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -