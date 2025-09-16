Ville Aperte in Brianza – Apertura di Villa Besana e mostra di Gaetano Orazio
Con l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza 2025, ritorna in catalogo Villa Besana a Sirtori che aprirà ai visitatori sabato 20 e domenica 21 settembre con la visita guidata alla dimora storica. Ospite speciale l’artista Gaetano Orazio che presenterà la sua mostra personale allestita in spazi insoliti della villa e che sabato sera presenzierà alla cena a lui dedicata da IL MORO ristorante di Monza dei fratelli Butticè.
Le opere pittoriche di Gaetano Orazio segneranno il sentiero della visita condotta dal conte Gaetano Besana, arricchendo gli interni con insolite installazioni e aprendo il percorso verso ambienti inusuali ma saturi di un passato vissuto dalla famiglia Besana.