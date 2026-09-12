Ville aperte in Brianza: Villa Gavazzi a Valmadrera

In occasione dell’edizione 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’importante rassegna promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Valmadrera propone un fine settimana dedicato alla scoperta del proprio patrimonio storico, botanico e culturale, con due percorsi guidati che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino luoghi identitari della città.

Il primo appuntamento è previsto a Villa Gavazzi, dimora storica situata in via Manzoni, che aprirà le sue porte sabato 19 settembre alle 15.00 e domenica 20 settembre alle 10.00 e 15.00. Le visite offriranno l’occasione di approfondire la storia della villa, le sue architetture e il ruolo che ha ricoperto nel tessuto sociale valmadrerese, in continuità con le aperture che negli anni scorsi hanno registrato un forte interesse da parte del pubblico.