Il fenomeno dell’azzardo ha assunto negli ultimi anni una dimensione preoccupante. L’azzardo dal 2013 è riconosciuto come patologia perché può dar luogo a una condizione patologica di dipendenza, consistente nell’incapacità cronica di resistere all’impulso del gioco, con conseguenze anche gravemente negative sull’individuo stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali. Nonostante la crescente consapevolezza di questa situazione, il fenomeno dell’azzardo continua a espandersi in modo preoccupante.

Per questo motivo il centro culturale Lazzati di Osnago, con il patrocinio del Comune di Osnago, organizza per Venerdì 19 Settembre alle 21.00, presso il Centro parrocchiale di Osnago, via Gorizia, l’incontro gratuito Vince chi smette – il gioco d’azzardo: numeri, meccanismi e volti di un fenomeno che minaccia le nostre comunità. Durante l’evento saranno esaminati i dati territoriali dell’azzardo e verranno approfondite le ricadute economiche, sociali e di salute pubblica del fenomeno.

Relatori saranno Luciano Gualzetti (per quasi dieci anni Direttore di Caritas Ambrosiana, attuale Presidente della Fondazione San Bernardino e della Consulta nazionale delle fondazioni antiusura) e Costanza Pestalozza (educatrice e counselor, operatrice dello Sportello dipendenze di Caritas Ambrosiana); modera Paolo Brivio (ufficio stampa di Caritas Ambrosiana).