L’Amministrazione Comunale di Molteno, in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, organizza una visita guidata al memoriale della Shoah e al Binario 21 di Milano per Sabato 24 Gennaio.

La partenza verso Milano è fissata alle 13.00 dal parcheggio di Piazza Europa, di fronte al Municipio di Molteno; l’inizio della visita guidata è previsto per le 14.30. Il rientro a Molteno è previsto per le 17.00-17.30.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, entro sabato 10 gennaio, presso la Biblioteca Civica di Molteno, ai contatti biblioteca@comune.molteno.lc.it e 031-3573825. La quota relativa alla visita guidata è pari a 25 euro per adulti, 20 euro per studenti e over 65, 15 euro per bambini fino ai 5 anni, persone con disabilità e loro accompagnatori. La quota è comprensiva del trasporto.

L’area dove oggi sorge il Memoriale della Shoah di Milano originariamente era adibita alla movimentazione dei vagoni postali, e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo in cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su vagoni merci, trasportati al sovrastante piano dei binari. Una volta posizionati alla banchina di partenza venivano agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz- Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento, o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano. Il 6 dicembre 1943 partì il primo convoglio di prigionieri ebrei (di 169 persone, ne tornarono 5), il 30 gennaio 1944 il secondo, entrambi diretti ad Auschwitz-Birkenau. Soltanto 22 delle 605 persone deportate quel giorno sopravvisse: tra di loro Liliana Segre, allora tredicenne.