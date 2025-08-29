Visita guidata alla mostra “UROBORO” di Marina Apollonio

Dal 10 Luglio al 26 Ottobre sarà possibile visitare la mostra UROBORO di Marina Apollonio presso il centro espositivo San Nicolao Arte Contemporanea e il Museo Giancarlo Vitali di Bellano. La mostra è curata da Chiara Gatti.

Lunedì 11 agosto alle 18.00 e Sabato 20 settembre alle 11.00, sarà possibile assistere alla visita guidata con la curatrice Chiara Gatti della Mostra UROBORO di Marina Apollonio presso San Nicolao Arte contemporanea e al Museo Giancarlo Vitali a Bellano.

Il costo del biglietto ingresso ai due siti è di 6 euro.

Prenotazione obbligatoria a gruppi@comune.bellano.lc.it