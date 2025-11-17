Visita guidata nei siti dell’itinerario BAC Bellano
Sabato 22 Novembre alle 15.30, i custodi del Patrimonio di Bellano accompagneranno i visitatori nei siti dell’itinerario BAC Bellano Arte Cultura: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.
È obbligatoria la prenotazione a custodipatrimoniobellano@gmail.com. Biglietto di ingresso ai siti: tariffa speciale BAC € 8, acquistabile la mattina del percorso
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
10 Lug 2025 - 23 Nov 2025
Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
