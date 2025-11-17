RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
13.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 17, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Visita guidata nei siti dell’itinerario BAC Bellano

Sabato 22 Novembre alle 15.30, i custodi del Patrimonio di Bellano accompagneranno i visitatori nei siti dell’itinerario BAC Bellano Arte Cultura: Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.

È obbligatoria la prenotazione a custodipatrimoniobellano@gmail.com. Biglietto di ingresso ai siti: tariffa speciale BAC € 8, acquistabile la mattina del percorso

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -