Visite guidate a Chiuso nei luoghi del Beato Serafino Morazzone

La parrocchia di Chiuso in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone organizza un programma di visite guidate per fare conoscere sempre di più la figura di don Serafino e i tesori artistici di Chiuso. Tutte le visite, condotte dai volontari dell’associazione, saranno a offerta libera. E’ gradita la prenotazione, ma sarà possibile unirsi alla visita anche per i non prenotati, fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni alla mail: museobeatoserafino@gmail.com

Venerdì 9 maggio, per la festa liturgica del Beato Serafino sarà possibile visitare con le guide dell’associazione il museo del Beato Serafino. Si può scegliere tra i due turni di visita delle 17.30 oppure delle 18.30.