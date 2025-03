Visite guidate a Chiuso nei luoghi del Beato Serafino Morazzone

parrocchia di Chiuso in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone organizza un programma di visite guidate per fare conoscere sempre di più la figura di don Serafino e i tesori artistici di Chiuso. Tutte le visite, condotte dai volontari dell’associazione, saranno a offerta libera. E’ gradita la prenotazione, ma sarà possibile unirsi alla visita anche per i non prenotati, fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni alla mail: Lain collaborazione con l’associazioneorganizza un programma di visite guidate per fare conoscere sempre di più la figura di don Serafino e i tesori artistici di Chiuso. Tutte le visite, condotte dai volontari dell’associazione, saranno a offerta libera. E’ gradita la prenotazione, ma sarà possibile unirsi alla visita anche per i non prenotati, fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni alla mail: museobeatoserafino@gmail.com

La prima visita si terrà Sabato 29 marzo con ritrovo alle 14.30 alla statua del Beato Serafino: itinerario a piedi “Il buon curato di Chiuso e l’Innominato”.

Il ritrovo per i partecipanti è alla statua del Beato Serafino Morazzone all’angolo tra via del sarto e via ai Molini.

Si visiteranno in una piacevole passeggiata nel borgo di Chiuso il museo del Beato Serafino, la casa del sarto e la chiesa di S. Giovanni Battista con i suoi preziosi affreschi del ‘400.